Ключевой темой приема Игоря Ляхова в Хиславичах стали проблемы водоснабжения. Фото: Андрей Смирнов.

На качество питьевой воды пожаловалась инициативная группа из деревни Корзово. «Она настолько грязная, что фильтры приходится менять каждую неделю», – рассказала одна из заявительниц. В самом поселке Хиславичи проблема другая – зачастую в кране напор очень слабый.

Комментируя ситуацию, Игорь Ляхов отметил, что трудности с водоснабжением в районе существуют не только в засушливый летний период. «Здесь срочно нужна новая скважина, чтобы обеспечить людей одним из главных ресурсов, влияющих на качество жизни. Я думаю, что мы переговорим с Губернатором нашего региона Алексеем Владимировичем Островским и предусмотрим на следующий год средства в областном бюджете на решение этой задачи».

Еще один вопрос касался реконструкции водопроводных систем, которая ведется в районном центре в переулке Гагарина. Люди пожаловались, что из-за укладки новых труб дорога не просто разбита, но и представляет угрозу для безопасности местных жителей: «После дождя пройти нельзя, ноги утопают в глине. Проехать тоже почти невозможно. Люки открыты, а там глубина 2 метра, мы боимся за детей», – посетовала активистка Елена Ивановна. Выехав на место, Игорь Ляхов оценил ход выполнения работ, пообщался с подрядчиком и жителями переулка. На стихийную встречу с председателем областной Думы вышли десятки человек, которые рассказали о повреждениях коммуникаций, а также заборов на их участках во время ремонта.

Осмотрев состояние улицы, Игорь Васильевич отметил, что претензии граждан обоснованы.

Ключевой темой приема Игоря Ляхова в Хиславичах стали проблемы водоснабжения. Фото: Андрей Смирнов.

«Необходимо обезопасить открытые участки, закрыть люки и устранить образовавшиеся провалы в земле», - обратился Игорь Ляхов к представителю подрядной организации, который заверил, что колодцы и аварийные участки дороги будут прикрыты в ближайшее время, а остальные дефекты устранят после завершения работ.

«Сдача объекта обязательно должна проходить при согласовании жильцов, ведь вся проводимая реконструкция направлена, в первую очередь, на улучшение их условий проживания и повышение комфорта», - резюмировал спикер заксобрания региона.

Также в ходе приема звучали просьбы оказать содействие в ремонте крыши, подключении газоснабжения, переводе на индивидуальное отопление. Поднимались традиционные для многих муниципальных образований вопросы благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Жители переулка Озерный попросили помочь с очисткой сточных труб и отсыпкой дороги.

«Ни одно обращение не будет оставлено без внимания и ответа», - подытожил Игорь Ляхов.

После встречи с гражданами в Хиславичах депутат посетил несколько многодетных семей и вручил школьникам наборы к началу нового учебного года.