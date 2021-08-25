Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 25 августа: в регионе увеличилась суточная заболеваемость

За последние сутки 136 человек заразились коронавирусом в Смоленской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

За последние сутки 136 человек заразились коронавирусом. С начала пандемии число заболевших составляет 44 740, сообщили в региональном Оперштабе.

С начала пандемии выздоровели 39 556 смолян, из них 214 – за последние сутки. Не справились с болезнью 6 человек, всего 1457 жителей области погибли от осложнений.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Под медицинским наблюдением находятся 4970 человек. С подтверждённым диагнозом в медучреждения госпитализированы 708 смолян, 3 977 – на самоизоляции.

Ранее ученые из Петербурга озвучили, сколько человек на самом деле оказывается в больнице после прививки от коронавируса. Специалисты двух крупных институтов провели независимое исследование эффективности массовой вакцинации.

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