Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 26 августа: «плюс» 136 случаев заражения

За последние сутки диагноз подтвердился у 136 смолян.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
По информации регионального Оперштаба, за последние сутки диагноз подтвердился у 136 смолян. С начала пандемии число заражённых составляет 44 876.
По состоянию на 26 августа от коронавируса скончались ещё 6 человек. Всего 1463 жителя региона умерли от осложнений.
Выздоровели 39 790 смолян, 234 – за прошедшие сутки.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
Как сообщают в профильном департаменте, первым компонентом вакцины привиты более 251 505 человек. Полностью завершили вакцинацию – более 216 952 жителя области.
В общей сложности под медицинским наблюдением находятся 4 911 человек, из них 3 937 – на самоизоляции.
Ранее в материале «КП»:
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