Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 27 августа: более 45 тысяч заболевших в регионе

За последние сутки общее число заразившихся в Смоленской области достигло 45 009. Фото: ИВАНОВА Диана

За последние сутки общее число заразившихся в Смоленской области достигло 45 009. Диагноз подтвердился ещё у 133 смолян.

Успешно справились с болезнью 40 051 человек, из них 261 – за прошедшие сутки.

Ушли из жизни 7 смолян, с начала пандемии погибли 1470 человек, сообщили в региональном Оперштабе.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Под медицинским наблюдением находятся 4910 жителей региона, 3959 – на самоизоляции.

Ранее в материале «КП»:

Минздрав зарегистрировал пятую российскую вакцину от коронавируса: «ЭпиВакКорона-Н» – ответ на возрастающий спрос. Основу вакцины по-прежнему составляют белок-носитель и искусственно синтезированные пептиды – небольшие фрагменты S-белка нового коронавируса.

Читай также:

За полгода - ни одного заболевшего: Уникальную кабину против коронавируса создали ростовские ученые. Ее аналогов нет в мире: установка убивает все вирусы и бактерии даже на слизистой человека всего за 30 секунд.