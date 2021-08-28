Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 28 августа: 131 новый случай заражения

За последние сутки в Смоленской области 131 человек заразился коронавирусом. Фото: ИВАНОВА Диана

За последние сутки в Смоленской области 131 человек заразился коронавирусом. Общее число людей с подтверждённым ковид-положительным статусом достигло цифры 45 140 человек.

196 смолян перебороли коронавирус и выздоровели, всего 40 247 человек сняли с себя ковид-статус.

Фото: Стопкоронавирус.Рф.

7 человек погибло за прошедшие сутки, всего с начала пандемии – 1477.

Сутки ранее в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находились 4 910 человек, из них 3 959 - в режиме самоизоляции, 951 - в стационаре.

Ранее в материале «КП»:

Минздрав зарегистрировал пятую российскую вакцину от коронавируса: «ЭпиВакКорона-Н» – ответ на возрастающий спрос. Основу вакцины по-прежнему составляют белок-носитель и искусственно синтезированные пептиды – небольшие фрагменты S-белка нового коронавируса.

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