Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 29 августа: 6 погибших за сутки

За последние сутки в Смоленской области 130 человек заразились коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Смоленской области 130 человек заразились коронавирусом. Общее число людей с подтверждённым ковид-статусом достигло цифры 45 270 человек.

317 смолян выздоровели, всего 40 564 - сняли с себя ковид-статус.

6 человек погибли за прошедшие сутки, всего с начала пандемии – 1483.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находились 4 596 человек, из них 3 662 - в режиме самоизоляции, 934 - в стационаре.

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