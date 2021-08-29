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Здоровье29 августа 2021 1:00

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 29 августа: 6 погибших за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 29 августа
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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За последние сутки в Смоленской области 130 человек заразились коронавирусом.

За последние сутки в Смоленской области 130 человек заразились коронавирусом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Смоленской области 130 человек заразились коронавирусом. Общее число людей с подтверждённым ковид-статусом достигло цифры 45 270 человек.

317 смолян выздоровели, всего 40 564 - сняли с себя ковид-статус.

6 человек погибли за прошедшие сутки, всего с начала пандемии – 1483.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находились 4 596 человек, из них 3 662 - в режиме самоизоляции, 934 - в стационаре.

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