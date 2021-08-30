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Здоровье30 августа 2021 11:43

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 30 августа: 128 новых случаев заражения

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 30 августа
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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За прошедшие сутки коронавирус выявили еще у 128 смолян.

За прошедшие сутки коронавирус выявили еще у 128 смолян.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки коронавирус выявили еще у 128 смолян. Общее число заражённых в регионе составляет 45 398, сообщили в региональном Оперштабе.

40 746 жителей области успешно справились с болезнью, за последние сутки выздоровели 182 человека. Погибли от осложнений 7 смолян, с начала пандемии ушли из жизни 1 490 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Под медицинским наблюдением находятся 4 494 жителя региона, из них 3 616 – на самоизоляции.

По данным департамента здравоохранения по Смоленской области, первым компонентом вакцины привиты более 256 077 жителей. Полностью завершили вакцинацию – более 227 404 человек.

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