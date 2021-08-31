В Тёмкинском районе после реконструкции открывается рынок выходного дня. Фото: Андрей Смирнов.

Для жителей села Тёмкино рынок - возможность централизовано сбыть и приобрести сельскохозяйственные товары. Место для торговой площади выбрано давно – самый центр, вблизи авто и железнодорожный вокзал, однако удобств до недавнего времени не было.

О ремонте рассказали депутату Госдумы Сергею Неверову, по инициативе которого на реконструкцию торговой площади было привлечено в район более 4,5 миллионов федеральных средств.

«Будут бесплатные места для фермеров, это в принципе тот торговый рынок, который называется рынок выходного дня - сюда все съезжаются», - рассказал Глава Тёмкинского района Сергей Гуляев.

Уже сейчас на площади подведены все необходимые коммуникации, установлено административное здание модульного типа, почти готовы крытые торговые места. Остается обустроить теплый санузел и провести электричество.

В Тёмкинском районе после реконструкции открывается рынок выходного дня. Фото: Андрей Смирнов.

Депутат Госдумы Сергей Неверов отметил важность объекта, ведь в середине лета был замечен резкий скачок цен на продукты так называемого «борщевого набора», тогда отмечалось, что исправить ситуацию смогут, в том числе, ярмарки выходного дня.

«Благодаря проведению ярмарок, не будет никакой наценки и люди смогут спокойно прийти и купить товар без посредников. А фермеры смогут продать продукты с огорода, со своего подсобного хозяйства», - отметил Сергей Неверов.

Во время рабочей поездки депутат Государственной Думы также встретился с главами сельских поселений, где обсудили основные проблемы и перспективы муниципалитета. Среди актуальных тем – развитие сельских территорий и финансовые сложности в изготовлении проектно-сметной документации для участия в федеральном проекте.

Сергей Неверов отметил, что на федеральном уровне будет прорабатываться вопрос возвращения средств затраченных на ПСД в регион.

Говорили и о покрытии мобильной связью отдаленных уголков Смоленщины. «Мы постоянно обращаемся в Ростелеком по вопросам покрытия, и сейчас выходим с инициативой о выделении дополнительных средств, чтобы цифровизация населенных пунктов шла быстрее», - подчеркнул Неверов.

Он также рассказал о тех инициативах, которые предложил Президент во время Съезда «Единой России». Среди ключевых - единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим, включая сотрудников МВД и курсантов. Продление программы переселения из аварийного жилья, расширение программы капремонта школ, которая включит в себя закупку новой мебели, оборудования и внедрения лучших образовательных практик, в том числе, на селе.