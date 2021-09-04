Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 4 сентября: 7 погибших за прошедшие сутки

132 человека заразились коронавирусом. Всего их число достигло 46 064. Фото: региональный Оперштаб.

За прошедшие сутки в Смоленской области 132 человека заразились коронавирусом. Всего их число достигло 46 064.

Выздоровевших за тот же период 112, всего с начала пандемии «экс-пациентами» стали 41 343 человек, рассказали в столичном Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

7 человек погибло, всего за прошедшие полтора «коронавирусных» года - 1526.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находились 4 157 человек, из них 3 255 - в режиме самоизоляции, 902 - в стационаре, рассказали в региональном Оперштабе.

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