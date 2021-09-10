Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 10 сентября: 8 человек погибли за прошедшие сутки

По информации столичного Оперштаба, за прошедшие сутки коронавирусом заразились ещё 138 смолян. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации столичного Оперштаба, за прошедшие сутки коронавирусом заразились ещё 138 смолян. С начала пандемии число заболевших составляет 46 875.

Всего 42 022 человек успешно справились с болезнью, за минувшие сутки выздоровели 105. Погибли от Covid-19 1574 жителей региона, 8 – за последние сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 4 116 человек, из них 3 210 – на самоизоляции.

Ранее в материале «КП»:

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