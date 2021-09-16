В тёплой обстановке

Фото: администрация Смоленской области.

В Смоленске в рамках большого межведомственного совещания, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи с участием губернатора Алексея Островского, обсудили ход подготовки объектов ЖКХ региона к отопительному сезону. В обсуждении участвовали начальники профильных департаментов и подведомственных структур, главы районов, представители ресурсоснабжающих организаций.

Как подчеркнул Алексей Островский, за последние годы была проведена серьёзная работа, направленная на улучшение качества предоставления коммунальных услуг населению, в том числе - в рамках прохождения отопительных периодов.

«Лично для меня особенно значим тот факт, что в результате проводимой системной работы с ресурсоснабжающими организациями, направленной на повышение качества теплоснабжения потребителей, количество нештатных ситуаций, равно как и время их устранения, сокращается 3-й год подряд. За прошедший период на объектах теплоснабжения зафиксированы 15 таких ситуаций - по сравнению с сезоном 2019/2020 аварийность снизилась на 83%», - отметил губернатор.

Благодаря предпринимаемым усилиям значительно меньше нештатных ситуаций фиксируется и на сетях ПАО «Квадра».

«Более чем в 2 раза снизилась и доля аварий на магистральных тепловых сетях, принадлежащих филиалу ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация». Крайне признателен руководству компании за то, что инвестирует серьёзные финансовые ресурсы в обновление своих фондов. Рассчитываю, что набранный темп снижаться не будет», - подчеркнул глава региона.

С водой и углём

Как доложил начальник департамента по строительству и ЖКХ Константин Ростовцев, к началу сентября уровень готовности Смоленской области к отопительному периоду составил 89%, что сопоставимо с показателем 2020 года. В частности, готовность котельных достигла 91%, тепловых сетей - 86%, водопроводных сетей - 89,5%. В текущем году на территории региона уже заменены 22 км ветхих теплосетей и 36 км ветхих водопроводных сетей, подготовлено 8,6 тыс. тонн угля (102% от 45 - суточной потребности).

Также в ходе подготовки к зиме особое внимание уделяется вопросу сокращения аварийных ситуаций на водопроводных сетях. По словам начальника профильного департамента, частично проблема должна быть решена за счёт участия Смоленской области в федеральном проекте «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда». В рамках его реализации запланированы 54 мероприятия по строительству станций очистки воды, в том числе с одновременной заменой аварийных сетей, что позволит в ближайшей перспективе значительно улучшить качество и надёжность водоснабжения потребителей. Общий объём финансирования программы до 2024 года - 2,9 млрд рублей.

Первоочередная задача

В соответствии с поручением губернатора первичная проверка готовности всех муниципальных образований к зиме будет завершена до 25 сентября, таким образом, останется достаточно времени на устранение возможных замечаний Ростехнадзора. По результатам предварительной оценки на 1 сентября уже полностью готовы к отопительному периоду Духовщинский, Ельнинский, Ершичский, Краснинский, Угранский, Хиславичский, Холм-Жирковский, Шумячский и Ярцевский районы.

Что касается областного центра, то, как доложил губернатору глава города Смоленска Андрей Борисов, все мероприятия проходят в штатном режиме. На данный момент необходимые работы к осенне-зимнему периоду проведены в 2347 жилых домах (92%), 90% из которых обслуживает ОАО «Жилищник». Филиал ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» планирует подготовить более 70 км магистральных тепловых сетей, заменить 2,3 км ветхих участков тепловых сетей. СМУП «Горводоканал» подготовил к зиме 457,3 км (96% от общего числа) водопроводных и 414,7 км (100%) канализационных сетей. Кроме того, в рамках реализации соответствующих нацпроектов произведена замена 5126 погонных метров водопроводных линий.

Кстати, в прошлом году отопительный сезон в Смоленске и ряде муниципалитетов стартовал 22 сентября - на полторы-две недели ранее установленных нормативных значений. Это позволило заблаговременно провести необходимые мероприятия. Главам муниципалитетов рекомендовано использовать этот опыт и в нынешнем году.

Подводя итоги совещания, Алексей Островский акцентировал внимание всех ответственных за это направление структур на том, что «первоочередная задача - обеспечение своевременной и безаварийной подачи тепла в социальные учреждения и жилые дома региона».