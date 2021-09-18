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Общество18 сентября 2021 18:50

Виктория Макарова: «Это очень важный выбор для смолян»

Председатель Смоленского городского Совета Виктория Макарова приняла участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва.
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Фото: Смоленский городской Совет.

Фото: Смоленский городской Совет.

17 сентября Виктория Николаевна выразила свою гражданскую позицию, проголосовав на избирательном участке № 812, расположенном в Ледовом дворце ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет спорта».

– Это очень важный и ответственный для всех смолян выбор, определяющий, как мы будем жить следующие пять лет, как будет развиваться и изменяться наша область и, в том числе, наш город-герой Смоленск. Поэтому я призываю жителей прийти на свои избирательные участки и проголосовать,– отметила Виктория Макарова.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва пройдут в период с 17 по 19 сентября 2021 года.

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