Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 19 сентября: 148 случаев заражения за сутки

За последние сутки COVID-19 диагностировали 148 жителям региона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Столичный Оперштаб обновил данные по распространению инфекции – за последние сутки COVID-19 диагностировали 148 жителям региона, 5 погибли, а 163 человека выздоровели.

Всего в регионе с начала пандемии заразились 48 143 человека, переболели коронавирусом и выписались 43 222, число умерших достигло отметки 1626.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находились 4 763 человека, из них 3 769 - в режиме самоизоляции, 994 - в стационаре, рассказали в региональном Оперштабе.

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