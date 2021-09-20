Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 20 сентября: 8 человек погибли

По информации столичного Оперштаба, за прошедшие сутки коронавирусом заразились ещё 146 смолян. Фото: Олег УКЛАДОВ

По информации столичного Оперштаба, за прошедшие сутки коронавирусом заразились ещё 146 смолян. С начала пандемии число заболевших составляет 48 289.

Всего 43 339 человек успешно справились с болезнью, за минувшие сутки выздоровели 117. Погибли от Covid-19 1 634 жителя региона, 8 – за последние сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

С подтверждённым диагнозом в стационар госпитализированы 683 человека, с подозрением на заболевание – 355. В режиме самоизоляции находятся 3 806 смолян.

Ранее в материале «КП»:

Опасна ли ревакцинация и кто сейчас лучше защищен от Дельта-штамма - переболевшие или привитые, объяснил профессор-вирусолог. Самые актуальные темы недели мы обсудили с экспертом кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова Алексеем Аграновским.

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