Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 21 сентября: «плюс» 147 случаев заражения

За последние сутки коронавирусом заразились 147 жителей Смоленской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки коронавирусом заразились 147 жителей Смоленской области. По информации столичного Оперштаба, всего 48 436 человек заболели с начала пандемии.

В общей сложности выздоровели 41 917 человек, 101 – за прошедшие сутки. 4 человека погибли от осложнений, ушли из жизни 1 638 жителей региона.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Под медицинским наблюдением находятся 4 959 смолян, из них 3 884 – на самоизоляции.

Более 373 тысяч комплектов вакцины поступило в Смоленскую область. Вторую прививку сделали более 256 тысяч человек.

Читай также:

Нижегородские ученые разработали программу, способную прогнозировать риск развития тяжелого COVID-19. Каждый человек с диагнозом «коронавирус» может проверить, как у него будет проходить течение болезни.

Ранее в материале «КП»:

Опасна ли ревакцинация и кто сейчас лучше защищен от Дельта-штамма - переболевшие или привитые, объяснил профессор-вирусолог. Самые актуальные темы недели мы обсудили с экспертом кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова Алексеем Аграновским.