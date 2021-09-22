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Здоровье22 сентября 2021 11:51

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 22 сентября: 155 случаев заражения за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 22 сентября
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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155 смолян заразились COVID-19 за прошедшие сутки.

155 смолян заразились COVID-19 за прошедшие сутки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

155 смолян заразились COVID-19 за прошедшие сутки. Актуальную информацию опубликовал региональный Оперштаб. Общее число заболевших в Смоленской области составляет 48 591.

Погибли от осложнений 8 человек, жертвами коронавируса стали 1 646 жителей региона. 119 смолян успешно справились с болезнью, за все время пандемии выздоровели 43 559 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

С подтверждённым диагнозом в стационаре лежат 703 человека, 385 – с подозрением на заболевание. На самоизоляции находятся 3 945 смолян.

Ранее в материале «КП»:

Ковид бьет в зубы: переболевшие коронавирусом жалуются на новое осложнение - кариес. Стоматологи говорят, что каждый пятый пациент обращается к ним с такой проблемой. Особенно велик риск у тех, кто перенес коронавирус тяжело.

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