Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 22 сентября: 155 случаев заражения за сутки

155 смолян заразились COVID-19 за прошедшие сутки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

155 смолян заразились COVID-19 за прошедшие сутки. Актуальную информацию опубликовал региональный Оперштаб. Общее число заболевших в Смоленской области составляет 48 591.

Погибли от осложнений 8 человек, жертвами коронавируса стали 1 646 жителей региона. 119 смолян успешно справились с болезнью, за все время пандемии выздоровели 43 559 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

С подтверждённым диагнозом в стационаре лежат 703 человека, 385 – с подозрением на заболевание. На самоизоляции находятся 3 945 смолян.

Ранее в материале «КП»:

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