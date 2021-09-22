Роуминга.net

10 сентября в Минске состоялось заседание Совета Министров Союзного государства, в ходе которого стороны договорились в том числе об отмене роуминга на территории Союзного государства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

От платы за роуминг абонентов из России, путешествующих по братской Республике, никто не освобождает. Страдают от дорогой телефонной связи и смоляне – жители населённых пунктов, которые живут в приграничных районах.

10 сентября в Минске состоялось заседание Совета Министров Союзного государства, в ходе которого стороны договорились в том числе об отмене роуминга на территории Союзного государства. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский на своей страничке в соцсетях.

«Считаю это огромным достижением в первую очередь для жителей приграничных регионов, таких, как наша Смоленская область. На протяжении многих лет наличие роуминга между Россией и Белоруссией является колоссальной проблемой. Особенно для тех, кто живёт в приграничных населённых пунктах. За услуги сотовой связи люди там вынуждены платить несоизмеримые суммы. И зачастую использование белорусских sim-карт обходится им намного дешевле, нежели российских, что конечно же доставляет массу неудобств», – отметил губернатор.

Тему роуминга смоляне не единожды озвучивали Алексею Островскому во время его рабочих поездок в муниципалитеты, в связи с чем проблема все эти годы находилась на его особом контроле. «Я регулярно поднимал столь резонансный вопрос перед федеральным центром, мы неоднократно обсуждали его в ходе моих рабочих встреч с руководством Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также на совместных межведомственных совещаниях РФ и РБ, посвящённых развитию информационно-коммуникационных технологий. И вот наконец долгожданное решение принято!» – поделился глава региона.

Согласно планам оно должно вступить в силу с 1 января 2022 года.