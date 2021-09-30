Бюджет Смоленска вырастет на 206 миллионов рублей. Фото: Смоленский городской Совет.

Соответствующие изменения Смоленский городской Совет поддержал на очередной сессии, которая состоялась 30 сентября.

– Областной центр получит финансовую поддержку из вышестоящего бюджета на решение социально ориентированных вопросов и, в том числе, на развитие образовательных учреждений в Смоленске, - пояснила председатель городского Совета Виктория Макарова.

В частности, увеличена субсидия на строительство в Смоленске спортивного корпуса со специализированным гимнастическим залом по улице Урицкого. На эти цели предусмотрено 33,6 млн рублей.

Более 5 млн рублей направят на обеспечение функционирования детского технопарка «Кванториум»: средства выделены на приобретение мебели, повышение квалификации и зарплату педработников. Напомним, «Кванториум» открылся в Смоленске на базе средней школы № 40 на Королёвке в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Занятия по физике, биологии и химии теперь будут проходить в отремонтированных помещениях, оснащённых современным высокотехнологичным оборудованием. Такие условия позволят обеспечить успешную реализацию учебных программ на углубленном уровне, программ дополнительного образования и возможность организации научно-исследовательской работы. Здесь запланированы тренинги, познавательные лекции, встречи с учёными, общественными деятелями, деятелями культуры – среда «Кванториума» должна стать точкой притяжения обучающихся разных школ города.

– Кроме того, около 31,5 млн рублей удастся направить на укрепление материально-технической базы нескольких образовательных учреждений города Смоленска, - сообщила спикер горсовета.

Как уточнила начальник управления образования и молодёжной политики Ольга Гильденкова, в рамках этих средств выполнен ремонт кровли в школе № 5, приобретается оборудование в пристройку школы № 33 (в этом образовательном учреждении также преобразится спортивная площадка и будет проведено благоустройство территории). В школе № 36 отремонтирована хоккейная коробка с устройством травмобезопасного покрытия и сейчас обновляется асфальт вокруг неё. В школе № 32 приведено в порядок покрытие спортивной площадки, ограждение футбольного поля, а также планируется ремонт баскетбольно-волейбольной площадки. В 40-й школе выполнены работы по обустройству универсальной спортивной площадки. А в 24-й намерены выполнить ремонт кровли.

Кроме того, начальник финансово-казначейского управления Елена Ландарская отметила, что на 1 млн 365 тысяч рублей увеличится субсидия на выплату пособий на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством и более чем на 6 млн рублей – субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Значительные средства – более 100 миллионов рублей – будут направлены на решение в Смоленске проблем жилищно-коммунального хозяйства. Так, дополнительное финансирование выделят на строительство, реконструкцию и капремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, на устройство и модернизацию уличного освещения. Более 14,3 млн рублей предусмотрено на приведение в порядок улично-дорожной сети. В том числе, речь идёт о ремонте ул. Вокзальной.

Основные параметры бюджета Смоленска выглядят следующим образом:

доходы – 7 885 487 513,60 руб.;

расходы – 8 077 737 072,86 руб.;

дефицит – 192 249 559,26 руб.