Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 24 сентября: 169 случаев заражения за сутки

За последние сутки «ковид-положительный» статус получили 169 жителей Смоленской области.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За последние сутки «ковид-положительный» статус получили 169 жителей Смоленской области. Общее число заразившихся в регионе составляет 48 924.
По информации регионального Оперштаба, умерли за прошедшие сутки 10 человек, всего 1 664 погибли от осложнений коронавируса.
Успешно справились с болезнью 88 смолян, 43 744– с начала пандемии.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
Под медицинским наблюдением находятся 5 349 жителей региона, с подтверждённым диагнозом госпитализированы 756. На самоизоляции – 4 234.
Ранее в материале «КП»:
Дети пандемии: Ученые обнаружили парадоксальное влияние COVID-19 на рождаемость. В одних странах во время пандемии число новорождённых упало до минимальных за полвека уровней. А в других, наоборот, стали больше рожать.
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