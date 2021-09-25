Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 25 сентября: новые летальные исходы

Число летальных исходов в регионе остаётся на высоком уровне. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

10 человек погибли за последние сутки в Смоленской области. Причиной стало заражение коронавирусной инфекцией.

Еще 177 случаев заражения зафиксировано, передает столичный Оперативный штаб. В то же время 113 человек справились с болезнью.

Всего в регионе с начала пандемии заразились 49 101, выздоровели 43 857, погибли — 1674.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находились 5 349 человек, из них 4 234 - в режиме самоизоляции, 1 115 - в стационаре, рассказали в региональном Оперштабе.

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