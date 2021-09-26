Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 26 сентября: 11 человек погибли за прошедшие сутки

Смертность от коронавируса в регионе остаются на высоком уровне - за сутки погибли 11 смолян. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За последние сутки в Смоленской области положительный диагноз получили 184 человека. Общее число смолян, заразившихся коронавирусом с начала пандемии, составило 49 285.

103 человека справились с болезнью за прошедшие сутки, всего выздоровевших в Смоленской области – 43 960, рассказали в столичном Оперштабе.

Погибли 11 смолян, всего 1685 человек умерли с начала пандемии.

Фото: Стопкоронавирус.Рф.

Сутки ранее в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находились 5 559 человек, из них 4 383 - в режиме самоизоляции, 1 176 - в стационаре, рассказали в региональном Оперштабе.

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