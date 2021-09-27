Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 27 сентября: суточная заболеваемость растёт

За последние сутки «ковид-положительный» статус получил 181 житель Смоленской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По информации регионального Оперштаба, за последние сутки «ковид-положительный» статус получил 181 житель Смоленской области. Общее число заболевших в регионе составляет 49 466.

106 человек справились с болезнью за прошедшие сутки, всего выздоровели – 44 066.

Умерли 10 смолян, всего 1 695 случаев с летальным исходом зафиксировано с начала пандемии.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Под медицинским наблюдением находятся 5 682 человека. С подтверждённым COVID-19 госпитализированы 826 смолян. На самоизоляции – 4 437.

Ранее в материале «КП»:

В России могут разрешить применение иностранных вакцин от коронавируса. Об этом в эфире Радио “Комсомольская правда” (97,2 FM в Москве) рассказала заместитель директора Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

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