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Здоровье28 сентября 2021 11:40

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 28 сентября: «плюс» 180 случаев заражения

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 28 сентября
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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За последние сутки коронавирусом заразились 180 смолян.

За последние сутки коронавирусом заразились 180 смолян.

Фото: Олег ЗОЛОТО

За последние сутки коронавирусом заразились 180 смолян. Общее число заболевших в регионе составляет 49 646.

По информации регионального Оперштаба, выздоровели за последние сутки 109 человек, 44 175 – за всё время пандемии. Ушли из жизни 9 жителей области, всего 1 704 смертей от коронавируса зафиксировано в регионе.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Более 392 тысяч комплектов вакцины поступило в Смоленскую область. Первую прививку сделали свыше 275 тысяч человек, полностью завершили вакцинацию – 262 069.

Ранее иммунолог назвал семь категорий вакцинированных людей, которые больше рискуют подхватить коронавирус. Вакцина защищает в первую очередь от тяжелых осложнений ковида, но заболеть и заразить окружающих шансы есть. У кого они выше, узнал kp.ru.

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