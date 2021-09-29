Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 29 сентября: 10 человек погибли за прошедшие сутки

За прошедшие сутки «ковид-положительный» статус получили 186 жителей Смоленской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки «ковид-положительный» статус получили 186 жителей Смоленской области. Общее число заражённых в регионе составляет 49 832, сообщили в региональном Оперштабе.

Успешно справились с болезнью 44 302 человека, из них 127 – выздоровели за минувшие сутки. Погибли от коронавируса 10 смолян, с начала пандемии умерли 1 714 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В общей сложности под медицинским наблюдением находятся 6 142 жителя области, 4 850 – на самоизоляции.

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