Фото пресс-службы администрации Смоленской области, группа в ВК.

Проект называется «Добрые мудрости», и его главными героями стали представители «серебряного возраста», проживающие в домах-интернатах и находящиеся на надомном социальном обслуживании. Пенсионерам предложили поделиться накопленным жизненным опытом и мудростью с молодёжью.

Более подробно о проекте рассказал губернатор Алексей Островский, который совместно с Центром социальных инициатив «Море добра» и его руководителем и идейным вдохновителем Катей Семкиной стал организатором этой доброй акции.

По словам Алексея Островского, на призыв откликнулись 70 бабушек и дедушек из 30 социальных учреждений региона. В настоящее время фотографы-волонтёры и сотрудники домов-интернатов проводят с пожилыми людьми соответствующую подготовительную работу.

«И как знать, возможно, чей-то мудрый совет поможет кому-то из нас в принятии важного решения или даст ответ на волнующий вопрос. В связи с этим вспомнилась цитата из одного старого фильма: «В жизни есть главное и неглавное, а мы часто тратим время на пустяки». Золотые слова! Думаю, этот проект будет одинаково интересен и пожилым людям, которые в нём участвуют, и всем нам, в первую очередь - представителям подрастающего поколения. Ведь добрый и искренний совет никогда не бывает лишним, - подчеркнул губернатор. - В очередной раз спасибо Кате Семкиной и всей команде Центра «Море добра» за неравнодушие и инициативу!».

Фото с добрыми мудростями и их авторами будут размещены 1 октября на сайтах и официальных страницах в соцсетях департамента по социальному развитию и Центра «Море добра», увидеть их также можно будет и на рекламных щитах.

Ирина АЛЕКСЕЕВА