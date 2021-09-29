Дорога к дому

Фото пресс-службы администрации Смоленской области, группа в ВК.

Год неумолимо близится к завершению, а это значит, что в финальную стадию выходит ремонт общественных территорий, дворов и дорог, который проводится в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Большая часть работ на объектах уже завершена. Местные жители и гости Смоленщины могут гулять в благоустроенных скверах и зонах отдыха, передвигаться по отремонтированным улицам и комфортно проводить время на территориях преобразившихся дворов.

В соответствии с планами

Напомним, что на формирование комфортной городской среды в регионе в 2021 году из бюджетов всех уровней было направлено 290 млн рублей. За счёт этих средств запланировано благоустроить 74 двора и 38 детских и спортплощадок, парков, скверов в 31 муниципальном образовании. На данный момент уже приведены в порядок 54 двора и 24 общественных пространства.

«Хочу отметить положительный опыт реализации проекта в городах Демидове, Духовщине, посёлках Голынки, Верхнеднепровском, а также селе Угра - здесь благоустройство провели оперативно и на высоком качественном уровне. Все запланированные объекты были сданы в эксплуатацию в течение июля», - рассказал губернатор Алексей Островский о ходе реализации проекта на своей страничке в соцсетях.

Есть успешные примеры и в других муниципалитетах. В Велиже благоустроили 6 дворов и пляж на реке Двине, в Холм-Жирковском оборудовали новое футбольное поле на территории спортивного комплекса «Здоровье», в Рудне - пешеходную зону с обустройством зоны отдыха, в селе Вязьма-Брянская - детскую площадку. В Хиславичах придали достойный вид скверу Памяти, в Шумячах - Парку Героев, в Красном и Ершичах благоустроили дворовые территории, а в Монастырщине и Глинке - парковые зоны.

На оставшихся 20 дворовых и 14 общественных территориях работы ведутся в соответствии со сроками, предусмотренными муниципальными контрактами.

«Как заверил руководитель профильного департамента, риск срыва проекта нигде не прогнозируется. Однако, несмотря на это, прошу глав муниципалитетов держать данный вопрос на особом контроле, поскольку эти объекты в качестве приоритетных для благоустройства определяли смоляне, и мы не вправе обмануть их ожидания», - подчеркнул губернатор. Глава региона напомнил, что «главная задача и для руководителей муниципалитетов, и для подрядных организаций - обеспечить своевременное и, главное, качественное выполнение работ».

И проехать, и пройти

Что касается промежуточных итогов реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», то согласно планам до конца года в Смоленской области будут отремонтированы 27 участков дорог протяжённостью 241 километр. В частности, предусмотрена замена дорожного покрытия в Демидовском, Духовщинском, Велижском, Гагаринском, Новодугинском, Руднянском, Сафоновском и Холм-Жирковском районах. На данный момент специалисты ведут ремонт 15-километрового участка автодороги Новодугино-Родоманово-Пречистое.

Что касается Смоленска, то дорожники уже завершили работы на улицах Пржевальского, Коненкова, Коммунистической, Студенческой и проспекте Строителей. В финальной стадии находится ремонт дорожного покрытия на улицах Академика Петрова и Глинки.

Важно отметить, что в результате торгов были сэкономлены денежные средства, которые позволили включить в план работ 2021 года дополнительные участки дорог в регионе.

В их числе – три объекта в Смоленске - 1-й Краснинский переулок, улицы Нижне-Профинтерновская и Верхне-Профинтерновская. Ремонт завершат до конца года.

И, напоследок, ещё одна отличная новость для пешеходов. В Смоленске в рамках нацпроекта оборудуют проекционные переходы, на которых с помощью светодиодных проекторов будет транслироваться изображения пешеходной разметки. В планах - к 15 ноября завершить

обустройство таких переходов в районе дома №16 по улице Петра Алексеева, дома №7 по улице

Дзержинского, на перекрёстке улиц Соболева, Большой Советской, Студенческой и Беляева, а также на перекрестке улиц Большой Советской и Коммунистической.

Ирина АЛЕКСЕЕВА