По тепловому контуру

Фото: администрация Смоленской области.

Отопительный сезон на Смоленщине стартовал, соцобъекты и жилые дома уже подключены к теплу, а теплосетевой комплекс подготовлен к работе в зимний период. Эти и другие вопросы, касающиеся сферы теплоснабжения областного центра, были затронуты в ходе рабочей встречи, которую, несмотря на свой больничный, губернатор Алексей Островский провёл с генеральным директором ПАО «Квадра» Семёном Сазоновым.

Как отмечалось во время совещания, одним из важнейших направлений работы ПАО является повышение надёжности системы теплоснабжения смолян.

Миллионы на ремонт

Только в этом году на ремонт и обновление теплоэнергетического комплекса компания направила около 458 млн рублей. Специалисты заменили в Смоленске около 4,7 км магистральных трубопроводов. В целом же за 6 лет «Квадра» обновила почти 39 км теплосетей, выделив на эти цели свыше 1,5 млрд рублей. Почти 257 млн рублей было направлено на подготовку теплосетевого комплекса города к зимним нагрузкам. Благодаря обновлению сетей зафиксировано в том числе снижение нештатных ситуаций. За последние три года число аварий на магистральных сетях теплоснабжающей организации сократилось в 5 раз, а количество жалоб жителей на проблемы с отоплением уменьшилось втрое.

«Мы благодарны собственнику компании и её руководству за те колоссальные ресурсы, которые на протяжении последних лет вкладываются в модернизацию инфраструктуры топливно-энергетического комплекса города. Это, безусловно, способствует минимизации риска, связанного в том числе с чрезвычайными происшествиями на теплосетях и сокращению времени их устранения», - отметил в своём выступлении губернатор.

Хотя, конечно, у горожан порой возникают замечания на затягивание сроков работ, однако в большинстве случаев это

обусловлено объективными причинами, поскольку для качественной работы теплового комплекса иногда приходится увеличивать объёмы ремонта. Но благодаря взаимодействию в том числе с властями города и области все возникающие вопросы решаются эффективно.

Планомерная работа

«За счёт активной вовлечённости в этот вопрос областной и городской администраций нам удалось системно подойти к решению проблемы износа магистральных теплосетей в Смоленске, - подчеркнул Семён Сазонов. - Уже есть успехи, иллюстрацией которых служит, прежде всего, отсутствие масштабных отключений тепла зимой в минувшие несколько лет. За этим стоит слаженная и планомерная работа по модернизации теплосетевого комплекса города, которую мы активно продолжаем».

Руководитель ПАО не стал скрывать: компания отдаёт себе отчёт в том, что периодически возникают трудности, связанные с ограничением подачи потребителям горячей воды на время ремонтов. Да и в ходе работ случаются форс-мажоры.

«Но мы всегда прикладываем максимум усилий, чтобы взаимодействие с третьими сторонами, задействованными в этом непростом процессе, происходило как можно чётче и быстрее. Мы стараемся быть максимально открытыми в вопросах, которые ставят перед нами жители Смоленска, и делаем всё возможное для повышения качества поставляемых услуг», - заключил Семён Сазонов.

Ирина АЛЕКСЕЕВА