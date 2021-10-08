«Нарушителей» ждут штрафы: в Смоленске обсудили итоги работы на проездах за неделю

Фото: Смоленский городской Совет.

По-прежнему, не завершены 19 объектов, только на трех из них за минувшую неделю произвели устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Компаниям в очередной раз напомнили о дополнительной финансовой нагрузке за каждый день просрочки. Как выяснилось, последние семь дней, когда была сухая погода и можно было вести работы, на проездах появлялись не все подрядные организации.

Недели, которая остается, чтобы выполнить обязательства в срок, будет явно мало, что приведет к штрафным санкциям, подчеркнули на заседании.

«Отмечу, что ООО «Гефест» следует исправить замечания на проезде между домами 16-18 по улице Твардовского до дома 3а по Запольному переулку. Объекты отфрезерованы, но асфальт на этих участках так и не уложен», – заявила начальник управления дорожного хозяйства и строительства Администрации города Смоленска Наталья Майорова.

Заместитель директора МКУ «Строитель» Мария Волкова сообщила, что, по информации подрядчика, выполнение здесь приостановилось в связи с нехваткой у него асфальта, к устранению замечаний должны приступить в ближайшую субботу.

Фото: Смоленский городской Совет.

Представитель ООО «Георесурс-Запад» рассказал, что сдан проезд от дома 27 по улице Кирова до дома 25в по улице Николаева. Сейчас ведется работа по укладке асфальта нижнего и верхнего слоев на проездах от дома 2 по улице Нормандия-Неман до дома 34 по улице Николаева и от дома 36 до дома 36а по улице Николаева. После чего все силы будут переброшены на проезд по улице Нормандия-Неман между домами 8 и 16 до дома 12, а потом на проезд с улицы Коммунистической возле дома 5а до дома 5 по улице Маяковского, а также на участки по улице Октябрьской Революции. По словам подрядчика, проблем с материалами нет, завершение всех работ планируется в двадцатых числах октября. При этом, на заседании, которое состоялось неделю назад, эта компания о том, что график будет нарушен, не заявляла.

ООО «ДЭП-4» отчиталось об укладке верхнего слоя асфальтобетона на проезде ко второй поликлинике.

«На участке от дома 32а до дома 20г по улице Рыленкова заканчивается установка бортового камня, и через пару дней начнем укладывать асфальт», – пообещал представитель организации, который отметил, что сдача планируется в указанные сроки.

ООО «ДЭП-67» ведет ремонт на четырех объектах в Промышленном районе города Смоленска. Компания сообщила, что на проезде от дома 15 до дома 15б по улице Ломоносова заканчивается подготовка основания и на выходных планируется укладка нижнего слоя асфальта. Ремонт этого участка, по словам подрядчика, будет вестись всю следующую неделю.

«На проезде от дома 4 по улице Попова до дома 25 по улице Ломоносова осталось положить верхний слой на двух съездах, после чего планируется укладка дорожного покрытия на проезде от дома 52 до дома 54а по улице Шевченко», – сказал представитель ДЭП-67, также признавший, что до 15 октября все полностью завершить они не смогут.

Напомним, на капитальный ремонт 41 внутриквартального проезда в Смоленске из регионального бюджета по предложению фракции «Единая Россия» горсовета выделено 200 миллионов рублей.

«Такой масштабный проект, позволяющий обновить подъездные пути к социальным учреждениям, реализуется в нашем областном центре впервые. Но вопрос действительно очень острый, поэтому при поддержке «Единой России» принято решение о выделении средств на следующий год. Вместе с тем перед нами стоит задача учесть ошибки этого года, чтобы в будущем проект работал эффективнее», – отметила председатель Смоленского городского Совета Виктория Макарова.

Депутаты и представители Администрации города выразили надежду, что к работе будут подключаться более ответственные подрядные организации, в том числе и из других регионов. Также на заседании штаба подчеркнули, что на этапе проектирования должны быть максимально учтены пожелания смолян. И собрать эти пожелания, организовать встречи с жителями, предстоит депутатам.