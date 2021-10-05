Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 5 октября: «плюс» 199 случаев заражения

За прошедшие сутки коронавирусом заразились 199 жителей региона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки коронавирусом заразились 199 жителей региона. Положительный диагноз получили 51 013 смолян с начала пандемии.

По данным регионального Оперштаба, умерли 4 человека за последние сутки. Всего 1 763 случая с летальным исходом зафиксировано на территории Смоленской области. Успешно справились с болезнью 45 011 смолян, 103 – выздоровели за сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутками ранее в общей сложности под медицинским наблюдением находились 6 889 человек, из них 1 368 - в стационаре, 5 521 – на самоизоляции.

Ранее в материале «КП»:

Привился, но не уберегся: Что происходит с вакцинированным человеком, если он заражается Дельта-штаммом до выработки антител. Как в этом случае вакцина влияет на тяжесть болезни, рассказал кандидат медицинских наук Иван Коновалов в эфире Радио «Комсомольская правда».

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