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Здоровье5 октября 2021 11:40

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 5 октября: «плюс» 199 случаев заражения

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 5 октября
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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За прошедшие сутки коронавирусом заразились 199 жителей региона.

За прошедшие сутки коронавирусом заразились 199 жителей региона.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки коронавирусом заразились 199 жителей региона. Положительный диагноз получили 51 013 смолян с начала пандемии.

По данным регионального Оперштаба, умерли 4 человека за последние сутки. Всего 1 763 случая с летальным исходом зафиксировано на территории Смоленской области. Успешно справились с болезнью 45 011 смолян, 103 – выздоровели за сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутками ранее в общей сложности под медицинским наблюдением находились 6 889 человек, из них 1 368 - в стационаре, 5 521 – на самоизоляции.

Ранее в материале «КП»:

Привился, но не уберегся: Что происходит с вакцинированным человеком, если он заражается Дельта-штаммом до выработки антител. Как в этом случае вакцина влияет на тяжесть болезни, рассказал кандидат медицинских наук Иван Коновалов в эфире Радио «Комсомольская правда».

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