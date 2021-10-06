Газ пришёл в село

Фото: администрация Смоленской области.

«Эта работа проводилась в рамках выполнения поручения нашего президента Владимира Владимировича Путина, которое было принято нами к обязательному исполнению после обращения вязьмички Галины Сергеевны Климовой в ходе пресс-конференции главы государства 17 декабря прошлого года», - рассказал о ходе газификации губернатор Алексей Островский на своей страничке в соцсетях.

История вопроса такова. Несколько лет назад до вяземской деревни Горовидки был построен межпоселковый газопровод, на трассе которого находились вышеуказанные деревни. Но, к сожалению, из-за ограниченного финансирования действующей региональной программы газификации газ в дома жителей Коммуны и Мясоедова так и не подвели.

«И вот наконец долгожданное событие! Построены почти 9 км уличных газовых сетей. Их строительство проводилось в апреле-августе этого года за счёт специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа АО «Газпром газораспределение Смоленск». Ввод данных объектов позволит газифицировать 32 дома в Коммуне и 45 - в деревне Мясоедово», - отметил губернатор.

Жители других деревень в разных районах Смоленщины также в ближайшем будущем смогут рассчитывать на подключение к газу. В России в этом году стартовала программа социальной газификации.

Напомним, что президент Владимир Владимирович Путин дал поручение правительству обеспечить до 2023 года в уже газифицированных населённых пунктах бесплатную подводку газа от уличного газопровода до границ домовладений, к которым по разным причинам газ ещё не подведён.

По словам Алексея Островского, в регионе насчитывается более 700 таких сел и деревень, рассмотрению к потенциальной газификации подлежат свыше 25,3 тысячи домовладений. К примеру, в Вяземском районе в программу догазификации попадает более 1,6 тысячи домовладений.

«Исходя из важности и актуальности этого президентского проекта, муниципалитеты совместно с компанией «Газпром газораспределение Смоленск» на основании моего поручения практически в ежедневном режиме проводят мероприятия по адресной инвентаризации населённых пунктов, формируют сводный и пообъектный планы-графики догазификации, куда уже вошли почти 12 тысяч домовладений», - рассказал о проводимой работе глава региона. Сбор заявок на участие в программе продолжается.

«И здесь важно - на эту работу я нацелил все задействованные в этом процессе структуры, - чтобы все те смоляне, кто имеет право на участие в программе, чётко и пошагово представляли алгоритм своих действий. Ключевое - процесс получения услуги должен быть максимально удобным и понятным», - подчеркнул Алексей Островский.

Ирина АЛЕКСЕЕВА