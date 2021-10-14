Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 14 октября: «плюс» 322 случая заражения

За сутки коронавирусом заразились 322 человека.
Фото: Олег УКЛАДОВ
По состоянию на 14 октября в Смоленской области зарегистрировали 53 383 случай заболевания COVID-19. За сутки коронавирусом заразились 322 человека.
Общее число погибших в регионе составляет 1 820, за сутки умерли 8 смолян. Успешно справились с болезнью и выписались 94 человека, 45 991 – за все время пандемии.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
Сутки ранее с подтверждённым диагнозом госпитализировали 1 103 человека, с подозрением на COVID-19 – 534. На самоизоляцию отправлены 7 864 жителя региона.
58 классов смоленских школ перешли на дистанционное обучение. Число заболевших COVID-19 школьников составляет 0,04% от общего числа обучающихся. Среди дошкольников болеют коронавирусом 15 воспитанников, что также составляет 0,04 % от общей численности детей, охваченных дошкольным образованием.
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