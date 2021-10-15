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Здоровье15 октября 2021 11:55

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 15 октября: в регионе побит антирекорд по суточной заболеваемости

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 15 октября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В регионе побит антирекорд по суточной заболеваемости.

В регионе побит антирекорд по суточной заболеваемости.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заболеваемость на Смоленщине побила антирекорд. По информации столичного Оперштаба, за последние сутки коронавирусом заразились 347 смолян. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 53 730.

От осложнений COVID-19 погибли 1 822 жителя региона, 2 человека – за прошедшие сутки. В общей сложности выздоровели 46 096 смолян.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 9 847 человек, из них 8 186 - в режиме самоизоляции, 1 661 - в стационаре.

Ранее в материале «КП»:

В первый день - бесполезно: ростовские врачи рассказали, когда заболевшим коронавирусом стоит делать КТ. Нередко заболевшие маскируют ковид, чтобы попасть в частную клинику.

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