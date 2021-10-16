Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 16 октября: 5 человек погибли за сутки

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 362 новых случая заражения COVID-19.
Фото: Олег УКЛАДОВ
За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 362 новых случая заражения COVID-19. Общее число заболевших составляет 54 092, сообщили в региональном Оперштабе.
Всего 46 221 человек перебороли коронавирус и выздоровели, 125 – за последние сутки. Не справились с болезнью 5 смолян, всего с начала пандемии умерли 1 827 жителей региона.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
Сутки ранее с подтверждённым COVID-19 госпитализировали 1 212 человек, 511 – с подозрением на заболевание. 8 628 находились в режиме самоизоляции.
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