Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 16 октября: 5 человек погибли за сутки

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 362 новых случая заражения COVID-19. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 362 новых случая заражения COVID-19. Общее число заболевших составляет 54 092, сообщили в региональном Оперштабе.

Всего 46 221 человек перебороли коронавирус и выздоровели, 125 – за последние сутки. Не справились с болезнью 5 смолян, всего с начала пандемии умерли 1 827 жителей региона.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее с подтверждённым COVID-19 госпитализировали 1 212 человек, 511 – с подозрением на заболевание. 8 628 находились в режиме самоизоляции.

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