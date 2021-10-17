Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 17 октября: 396 человек заразились за сутки

За прошедшие сутки положительный диагноз получили 396 смолян. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В регионе продолжает расти суточная заболеваемость. По состоянию на 17 октября общее число заражённых COVID-19 составляет 54 488. За прошедшие сутки положительный диагноз получили 396 смолян.

По информации столичного Оперштаба, за все время пандемии успешно справились с болезнью 46 369 человек. Погибли от осложнений – 1 833, из них 6 – за сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 10 728 человек, из них 8 980 – на самоизоляции, 1 748 – в стационаре.

На территории региона продолжают действовать ограничения, связанные с проведением массовых мероприятий, посещением ТЦ и других учреждений области. С 13 октября смолянам необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации против COVID-19 (в электронном или распечатанном виде) либо справки из медицинской организации о перенесенной коронавирусной инфекции (COVID-19) при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 месяцев.

Ранее в материале «КП»:

Ковид в России побил антирекорд: за сутки заразились 31 299 человек. Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал медиков-пенсионеров вернуться к работе.

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