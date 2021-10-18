Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 18 октября: 411 новых случаев заражения

Всего 54 899 человек заразились коронавирусом с начала пандемии.
Фото: Олег ЗОЛОТО
По информации столичного Оперштаба, за сутки «ковид-положительный» статус получили 411 смолян. Всего 54 899 человек заразились коронавирусом с начала пандемии.
Не справились с болезнью 6 жителей региона, общее число случаев с летальным исходом – 1 839. Выздоровели за всё время 46 505 человек.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
Сутки ранее в стационаре находились 1 754 пациента, 9 022 - в режиме самоизоляции. Всего 10 776 человек под медицинским наблюдением.
Ранее в материале «КП»
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