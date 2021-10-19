Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 19 октября: суточная заболеваемость растёт

За последние сутки выявили 425 новых случаев заражения COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

Показатель заболеваемости в Смоленской области ежедневно растёт. За последние сутки выявили 425 новых случаев заражения COVID-19. Всего 55 324 человека заразились с начала пандемии.

По данным столичного Оперштаба, умерли 7 человек, общее число погибших составляет 1 846. Успешно справились с болезнью и выписались 46 622, из них 117 – за прошедшие сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее с коронавирусом госпитализировали 1 260 человек. Отмечается, что большинство госпитализированных – те, кто не прошел вакцинацию. Вторую прививку сделали свыше 277 тысяч человек, коллективный иммунитет в регионе составляет 42%. На самоизоляции находятся более 9 000 смолян.

Ранее в материале «КП»:

Комбинация "Спутника V" и Moderna - коктейль Молотова для коронавируса. Иммунолог оценил эффективность комбинации вакцин "Спутник V" и Moderna.

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