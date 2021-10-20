Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 20 октября: 8 смертей за сутки

Общее число заболевших в Смоленской области составляет 55 780 с начала пандемии. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Общее число заболевших в Смоленской области составляет 55 780 с начала пандемии. За прошедшие сутки выявили 456 новых случаев заражения.

От осложнений COVID-19 за сутки погибли 8 человек. Всего 1 854 не справились с болезнью, сообщили в столичном Оперштабе. Выздоровели 46 750 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее с подтверждённым COVID-19 госпитализировали 1 260 смолян. 9 054 – находились на самоизоляции.

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