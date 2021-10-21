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Здоровье21 октября 2021 11:50

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 21 октября: ужесточение антиковидных мер и рост заболеваемости

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 21 октября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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С начала пандемии в регионе выявили 56 251 случай заболевания COVID-19.

С начала пандемии в регионе выявили 56 251 случай заболевания COVID-19.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С начала пандемии в регионе выявили 56 251 случай заболевания COVID-19. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 471 жителя Смоленской области.

Погибли 6 человек, всего 1 860 смертей зафиксировано. Статус «экс-пациента» получили 46 869 смолян, из них 119 – за сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Губернатор Алексей Островский внёс новые изменения в «антиковидный указ». Войти в ТЦ и другие учреждения области можно с сертификатом о вакцинации, справкой о перенесенном заболевании, отрицательным ПЦР-тестом или справкой о медицинском отводе от вакцинации.

По состоянию на 20 октября в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находились 11 568 человек, из них 9 716 – в режиме самоизоляции, 1 852 – в стационаре.

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