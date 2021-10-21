Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 21 октября: ужесточение антиковидных мер и рост заболеваемости

С начала пандемии в регионе выявили 56 251 случай заболевания COVID-19. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С начала пандемии в регионе выявили 56 251 случай заболевания COVID-19. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 471 жителя Смоленской области.

Погибли 6 человек, всего 1 860 смертей зафиксировано. Статус «экс-пациента» получили 46 869 смолян, из них 119 – за сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Губернатор Алексей Островский внёс новые изменения в «антиковидный указ». Войти в ТЦ и другие учреждения области можно с сертификатом о вакцинации, справкой о перенесенном заболевании, отрицательным ПЦР-тестом или справкой о медицинском отводе от вакцинации.

По состоянию на 20 октября в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находились 11 568 человек, из них 9 716 – в режиме самоизоляции, 1 852 – в стационаре.

Читай также:

Инфекционист рассказал, как нерабочие дни повлияют на распространение Дельта-штамма. Возможный эффект антиковидных «каникул» прокомментировал на Радио «Комсомольская правда» доктор медицинских наук Николай Малышев.

Ранее в материале «КП»:

Как на самом деле связаны смертность и уровень вакцинации: данные по странам мира. Эксперт Артем Гиль считает, что признание иностранных вакцин поможет России затормозить пандемию коронавируса.