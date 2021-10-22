Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 22 октября: 498 человек заразились за сутки

В Смоленской области снова побит антирекорд по суточной заболеваемости. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Смоленской области снова побит антирекорд по суточной заболеваемости. По данным столичного Оперштаба, за сутки коронавирусом заразились 498 смолян, общее число заболевших достигло 56 749.

Зафиксировано 3 случая с летальным исходом, всего 1 863 человека погибли. За все время пандемии успешно справились с болезнью 46 968 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В профильном департаменте сообщили, что по состоянию на 22 октября полностью завершили вакцинацию более 282 929 человек. При этом только за прошедшие сутки было привито более 3 984 смолян. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 11 937 жителей региона, из них 10 066 – в режиме самоизоляции, 1 871 – в стационаре.

Ранее в материале «КП»:

В России от ковида массово начали умирать дети. Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян - о том, к чему привело упрямство антипрививочников.

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