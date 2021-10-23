Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 23 октября: более 500 случаев заражения за сутки

За прошедшие сутки было выявлено 504 случая заражения COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным столичного Оперштаба, за прошедшие сутки было выявлено 504 случая заражения COVID-19. Всего 57 253 жителя региона заболели за все время пандемии.

Общее число «экс-пациентов» составляет 47 072. За сутки не справились с болезнью 5 человек, всего 1 868 смолян погибли от коронавируса.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 11 937 жителей региона, из них 10 066 – в режиме самоизоляции, 1 871 – в стационаре. Полностью завершили вакцинацию более 284 350 человек.

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