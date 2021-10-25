Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 25 октября: 6 человек погибли за сутки

6 человек погибли за сутки.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За прошедшие сутки коронавирусом заразились 516 человек. По данным столичного Оперштаба, с начала пандемии в Смоленской области зафиксирован 58 281 случай заболевания.
Погибли 1 879 смолян, из них 6 – за последние сутки. Успешно справились с болезнью и выписались 47 305 жителей региона.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
Сутки ранее в общей сложности под медицинским наблюдением находились 12 995 человек, из них 11 057 – в режиме самоизоляции, 1 938 – в стационаре.
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