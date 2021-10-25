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Здоровье25 октября 2021 11:42

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 25 октября: 6 человек погибли за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 25 октября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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6 человек погибли за сутки.

6 человек погибли за сутки.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки коронавирусом заразились 516 человек. По данным столичного Оперштаба, с начала пандемии в Смоленской области зафиксирован 58 281 случай заболевания.

Погибли 1 879 смолян, из них 6 – за последние сутки. Успешно справились с болезнью и выписались 47 305 жителей региона.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее в общей сложности под медицинским наблюдением находились 12 995 человек, из них 11 057 – в режиме самоизоляции, 1 938 – в стационаре.

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