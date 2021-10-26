Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 26 октября: нерабочие дни и локдаун в регионе начнутся досрочно

Прирост заболевших ежедневно составляет уже более 500 человек, за последние сутки заразились 527 смолян. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По состоянию на 26 октября на территории Смоленской области выявлено 58 808 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Прирост заболевших ежедневно составляет уже более 500 человек, за последние сутки заразились 527 смолян.

По данным столичного Оперштаба, с начала пандемии погибли 1 885 человек, из них 6 – за сутки. Статус «экс-пациента» получили 47 426 жителей региона.

Почти треть инфицированных госпитализируется, более 60% из них – люди старше 60 лет. Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 13 066 человек, из них 11 119 – в режиме самоизоляции, 1 947 – в стационаре.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

25 октября губернатор Алексей Островский провёл экстренное совещание членов областной администрации, в ходе которого обсуждалось введение дополнительных ограничительных мер в регионе и изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности». Новые ограничения необходимы для сдерживания распространения инфекции.

Согласно изменениям, на территории Смоленской области устанавливается период нерабочих дней с 28.10.2021 по 29.10.2021 (включительно) с сохранением заработной платы в дополнение к периоду нерабочих дней с 30.10.2021 по 07.11.2021 (включительно).

Кроме того, приостанавливается работа предприятий сферы обслуживания, общепита, культурных организаций и организаций по оказанию бытовых услуг. Все образовательные учреждения региона уходят на каникулы в период с 28.10.2021 по 7.11.2021 (включительно).

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