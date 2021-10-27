Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 27 октября: в регионе обновился антирекорд по суточной заболеваемости

Общее число заражённых составляет 59 369. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным столичного Оперштаба, за последние сутки «ковид-положительный» диагноз получил 561 житель Смоленской области. Общее число заражённых теперь составляет 59 369.

С начала пандемии не справились с коронавирусом 1 891 человек, из них 6 – за минувшие сутки. Выздоровели и выписались 47 554.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

По состоянию на 27 октября, на территории региона привиты первым компонентом вакцины против COVID-19 более 314 639 человек. Завершили вакцинацию – более 291 491 человек. При этом, по информации профильного департамента, только за прошедшие сутки было привито более 6 705 человек.

На данный момент под медицинским наблюдением находятся 13 474 человека, из них 11 501 – в режиме самоизоляции, 1 973 – в стационаре.

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