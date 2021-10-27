Противостояние коронавирусу

Фото: администрация Смоленской области.

В Смоленске под председательством губернатора Алексея Островского в формате видеоконференцсвязи прошло рабочее совещание с главврачами смоленских стационаров, где проходят лечение пациенты с COVID-19. Его цель - выработка превентивных мер, чтобы минимизировать риск по заполнению коечного фонда, обеспечению кислородом, а также оптимизировать процессы, связанные с маршрутизацией COVID-пациентов для обеспечения своевременной медпомощи.

Более 2000 койко-мест

На данный момент эпидобстановка в регионе достаточно тревожная - растёт число заболевших коронавирусом и заполняемость коечного фонда (прирост за неделю, предшествующую совещанию, составил 45%). Летальность от COVID-19 и внебольничных пневмоний увеличилась на 5%. Тяжёлые формы заболевания фиксируются в основном у лиц от 50 лет. При этом 98% всех тяжёлых случаев приходится на непривитых пациентов.

Стационарная помощь в регионе оказывается на базе 21 лечебного учреждения. Общий объём коечного фонда, перепрофилированного для лечения пациентов с COVID-19, увеличен до 2152 мест, из них 1175 - с подачей кислорода, оборудовано 105 мест в реанимации.

Что защитит от ковида?

О ситуации в областной больнице рассказала главврач учреждения Лариса Волынец. По её словам, в ковидном госпитале СОКБ число вакцинированных пациентов составляет в среднем около 5%.

«Я отмечу три важных фактора. Во-первых, часть привитых были вакцинированы более 6 месяцев назад и к моменту заболевания их иммунитет ослабевал. Во-вторых, часть заболевших находились в процессе вакцинации и ещё не достигли трёхнедельного порога после проведённой прививки, то есть их иммунитет ещё не сформировался. В-третьих, те привитые пациенты, которые заболевают, практически в 100% случаев имеют серьёзные хронические заболевания», - подчеркнула главврач. Лариса Волынец призвала граждан вакцинироваться и ревакцинироваться (если прошло более 6 месяцев после заболевания либо предыдущей прививки). По её словам, это позволит улучшить эпидситуацию и спасёт десятки жизней.

«Но надо чётко понимать, что никакая вакцинация на 100% не защищает от ковида, но то, что она существенно облегчает течение заболевания - это уже не раз доказано. Отмечу, что у вакцинированных пациентов болезнь протекает не так тяжело, даже если они госпитализируются в средней степени тяжести. У них не развиваются серьёзные осложнения, им требуется меньше препаратов для коррекции нарушений при заболевании, сокращаются сроки их пребывания в стационаре. Объективности ради скажу, что вакцинированные тоже попадают в реанимацию. Но причиной в большинстве случаев является не поражение лёгких, а скорее, сопутствующие патологии», - подчеркнула Лариса Волынец.

Есть и ещё одна опасность, которую фиксируют медики: коронавирус запускает новые болезни, провоцирующие серьёзные хронические заболевания. По словам главврача СОКБ, увеличилось число пациентов с инфарктами и инсультами.

При ухудшении ситуации

Отвечая на вопрос губернатора о достаточности предпринимаемых мер, Лариса Исаковна ответила: «К сожалению, всё, что можно было сделать в медучреждениях, уже сделано. На данный момент в борьбу с коронавирусом вовлечено максимальное количество медицинских организаций, перепрофилированных под ковидные госпитали и ковидные отделения».

Глава региона отметил, что разделяет обеспокоенность главврача и объявил о дальнейшем перепрофилировании коек для ковид-больных. Так, в областном госпитале ветеранов войн с 28 октября будут оборудованы 90 мест для лечения пациентов 60+, находящихся в зоне риска с лёгким и среднетяжёлым течением ковида.

«При дальнейшем ухудшении эпидситуации рассматриваем возможность создания инфекционных моногоспиталей на базе Сафоновской и Ярцевской ЦРБ. В дополнение к этому на перспективу прорабатываем вопрос создания ковидных стационаров в Дорогобужской и Смоленской ЦРБ за счёт расширения площадей, которые сейчас не используются для оказания медпомощи», - рассказал Алексей Островский.

В завершение совещания губернатор обратился к смолянам с призывом позаботиться о своём здоровье и здоровье своих родных: «Сегодня система здравоохранения работает на пределе возможностей, и мы делаем всё для того, чтобы она и в дальнейшем могла бесперебойно оказывать медицинскую помощь. Во многом это зависит и от нас с вами. Единственный способ обезопасить себя и своих родных - это вакцинация. В дополнение к этому настоятельно прошу вас соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, обрабатывать руки, а лицам старше 65 лет - соблюдать режим самоизоляции. Поверьте, всё это необходимо для вашего же блага и здоровья. Берегите себя!».

Ирина АЛЕКСЕЕВА