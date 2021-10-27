Инсульт: легче предупредить, чем лечить!

Привлечение внимания к проблеме инсультов, повышение уровня знаний граждан является целью Всемирного дня борьбы с инсультом. Фото: Евгения ГУСЕВА

Еще не так давно этот диагноз был прочно связан со старостью. На сегодняшний день инсульт лидирует в скорбном списке «помолодевших». В наше время подавляющее большинство населения не понимает причин возникновения инсульта, его симптомов и не знает мер профилактики.

Неотложное состояние

Инсульт – это состояние, развивающееся в результате нарушения мозгового кровообращения, которое ведет к значительному ослаблению или прекращению поступления крови к части мозга. Не получая в достаточном количестве кислород и необходимые питательные вещества, уже через несколько минут начинается прогрессирующий процесс гибели клеток головного мозга. Пораженные участки мозга теряют свои функциональные способности, что негативно сказывается на работе органов, которые контролируются этими участками. Буквально в течение нескольких минут больной теряет способность говорить, улыбаться, двигать руками или ногами.

– Несоблюдение ежегодной диспансеризации, сидячий образ жизни, отсутствие регулярных умеренных физических нагрузок, жирная и вредная пища, алкоголь, курение, плохой сон, недостаточное потребление жидкости, нервное напряжение – все это «прямая дорога» к инсульту в молодом возрасте, – говорит руководитель Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Лебедева. – По статистике 31% пациентов, перенесших инсульт, нуждаются в специальном уходе, 20% не могут самостоятельно ходить и лишь 8% после долгой реабилитации возвращаются к нормальной жизни.

Коварная болезнь

По механизму развития выделяют три основных вида инсульта:

Инфографика Д. Шумейко.

Ишемический инсульт (инфаркт мозга) возникает, когда сосуд, снабжающий мозг кровью, перекрыт. На его долю приходится около 87% всех ударов. Инсульт по ишемическому типу чаще всего происходит по причине образования атеротромботической бляшки или тромба в мозговой артерии, закрывающей проход в сосуде.

Высокий риск этого вида инсульта наблюдается у людей с сахарным диабетом, нарушением сердечного ритма, пороком сердца.

Геморрагический инсульт вызван кровоизлиянием в мозг. Ослабленный сосуд разрывается и кровоточит в окружающий мозг. Кровь накапливается и сжимает окружающую мозговую ткань.

Есть два типа геморрагических инсультов: внутримозговой и субарахноидальный. Первый обычно диагностируют у пациентов в возрасте 45–60 лет. Ему подвержены больные церебральным атеросклерозом, гипертонической болезнью, заболеваниями крови.

Субарахноидальный инсульт – у пациентов от 30 до 60 лет, которые курят, злоупотребляют алкоголем, а также пациенты с артериальной гипертензией и избыточным весом.

К третьему типу инсульта головного мозга относится ТИА (транзиторная ишемическая атака). Его называют мини-инсультом, но это действительно серьезное предупреждение. В большинстве случаев ТИА является предупреждающим сигналом, после которого у 40 % людей случается обширный инсульт.

Риск атаки увеличивается с возрастом. Основными факторами риска являются курение, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, эмболии.

Инсульт относится к неотложным медицинским состояниям, при которых обязательно срочное лечение в условиях стационара.

Поэтому при первых же признаках нужно вызвать «скорую помощь». Чем быстрее будет установлен тип инсульта и начато лечение, тем больше шансов у пациента выжить и восстановиться.

4,5 часа на спасение

С латинского языка insultus переводится как «удар». Чаще всего сам человек не замечает изменений в своем самочувствии или воспринимает недомогание как «терпимое», не заслуживающее особого внимания. Некоторые ранние изменения, сопровождающие инсульт, можно заметить только со стороны. Существует простая тактика, с помощью которой вы можете вовремя заметить тревожные признаки и спасти жизнь человека:

– попросите человека улыбнуться. Улыбка – несимметричная, уголок рта, с одной стороны, опущен или не приподнимается, возможно подтекание слюны;

– попросите повторить за вами не очень сложную фразу или просто назвать свое имя. Речь – нечеткая, замедленная невозможность артикуляции;

– попросите человека поднять руки вверх или вытянуть перед собой. Движения несимметричны, выполняются с разной скоростью или возможны только с одной стороны;

– попросите наклонить голову вперед и прижать подбородок к груди. Это движение невозможно или очень затруднено;

– попросите высунуть язык и посмотрите на его форму и расположение. Признаком инсульта является отклонение языка от средней линии.

Необходимо немедленно вызвать «скорую помощь» по номеру 03 – со стационарного телефона, 103 – с мобильного телефона и экстренно госпитализировать пострадавшего. Для инсульта существует «терапевтическое окно»: всего 4,5 часа есть у врачей, чтобы оказать эффективную медицинскую помощь. Только если лечебные мероприятия начать в этот период – высока вероятность свести к минимуму или избежать развития тяжелых последствий.

– 6703 человека перенесли инсульт в Смоленской области в 2019 году и 5478 – в 2020-м.Несмотря на сокращение числа заболевших, важно помнить,что «удар» легче предупредить, чем лечить, – напоминает Наталья Лебедева. – Профилактика инсульта сводится прежде всего к коррекции образа жизни. Необходимо: следить за весом, есть больше овощей и фруктов, исключить вредные привычки, добавить регулярную физическую активность (30 минут в день), отслеживать важные показатели здоровья организма (давление, уровень холестерина и сахара).

Важно выполнять все рекомендации и скорректировать свой образ жизни. Мы все должны знать, как защитить себя и своих близких. Будьте внимательны к своему здоровью и здоровью окружающих!

Дарья Ковалерова