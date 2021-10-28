Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 28 октября: за неделю рост заболеваемости составил 43%

За неделю заболеваемость в регионе увеличилась на 43%. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За неделю заболеваемость в регионе увеличилась на 43%. Общее число заболевших составляет 59 959 с начала пандемии, за сутки коронавирусом заразились 590 смолян.

Выздоровели за все время 47 688 человек, погибли – 1 898. По данным столичного Оперштаба, за последние сутки не справились с заболеванием 7 жителей региона.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Лечение пациентов с коронавирусной инфекцией ведется на базе 21 лечебного учреждения, где развернуто 2 187 коек. Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 13 874 человека, из них 11 893 – в режиме самоизоляции, 1 981 – в стационаре. На данный момент полностью завершили вакцинацию более 293 800 смолян.

Читай также:

Как победить корону: должно ли государство ужесточать антиковидные меры. Эксперты обсудили эффективность мер против распространения коронавируса, которые принимают правительства разных стран.

Ранее в материале «КП»:

Коронавирус в мире на сегодня, 28 октября 2021 года: Страны возвращают ограничения. Собрали последние новости и статистику по коронавирусу в мире на сегодня, 28 октября 2021 года.