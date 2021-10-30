Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 30 октября: рост заболеваемости и усиление антиковидных ограничений Фото: Иван МАКЕЕВ

По информации столичного Оперштаба, на территории Смоленской области зарегистрировано 61 153 случая заболевания COVID-19, из них 598 – за сутки.

Жертвами коронавируса стали 7 человек. Всего 1 913 смолян погибли за все время пандемии. Справились с болезнью и выписались 47 969 жителей региона.

Сутки ранее в стационаре находились 1 959 человек, 12 444 – в режиме самоизоляции.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе внесены очередные изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Согласно изменениям, лицам в возрасте 65 лет и старше (невакцинированным лицам в возрасте 60 лет и старше) необходимо принять меры по соблюдению режима полной изоляции, за исключением посещения медучреждений.

Работодатели Смоленской области в течение 4 недель не должны привлекать к очному выполнению должностных обязанностей лиц в возрасте 60 лет и старше и других категорий граждан.

Изменилась работа гостиниц: руководителям и индивидуальным предпринимателям необходимо обеспечить прохождение раз в 3 дня теста на COVID-19 у сотрудников. За исключением лиц, имеющих сертификат о вакцинации или справку о перенесённой болезни. Руководителям предприятий и организаций региона рекомендовано предоставить своим сотрудникам два выходных дня для вакцинации.

Подробнее об изменениях можно почитать здесь.

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