Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 31 октября: 597 человек заразились за сутки

За сутки коронавирусом заразились 597 смолян. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Общее число заболевших составляет 61 750 с начала пандемии, за сутки коронавирусом заразились 597 смолян.

По данным столичного Оперштаба, выздоровели за все время 48 122 человека, погибли – 1 920. За последние сутки не справились с заболеванием 7 жителей региона.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 14 614 человек, из них 12 662 – в режиме самоизоляции, 1 952 – в стационаре. Полностью завершили вакцинацию более 300 тысяч смолян.

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