Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 7 ноября: 597 человек заразились за сутки

За прошедшие сутки было выявлено 597 случаев заражения COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным столичного Оперштаба, за прошедшие сутки было выявлено 597 случаев заражения COVID-19. Всего 65 932 жителя региона заболели за все время пандемии.

Выздоровели 49 180 смолян, за сутки не справились с болезнью 9 человек, всего 1 978 погибли от коронавируса.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 16 887 человек, из них 14 908 – в режиме самоизоляции, 1 979 – в стационаре. Полностью завершили вакцинацию более 311 тысяч человек.

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