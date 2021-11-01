Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 1 ноября: 599 человек заразились за сутки

За последние сутки на территории Смоленской области выявили 599 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки на территории Смоленской области выявили 599 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сумме число заразившихся COVID-19 смолян достигло 62 349 человек. Лидируют по заболеваемости Сафоновский, Рославльский и Гагаринский районы.

По данным столичного оперштаба, количество выздоровевших человек увеличилось на 144, достигнув 48 266.

Зафиксировано 8 случаев с летальным исходом, всего за время пандемии от коронавируса умерли 1 928 смолян.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 14 593 человека, из них 12 672 – в режиме самоизоляции, 1 921 – в стационаре. Привиты первым компонентом вакцины против COVID-19 329 787 смолян, полностью завершили вакцинацию – 301 873.

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