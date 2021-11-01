Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье1 ноября 2021 11:50

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 1 ноября: 599 человек заразились за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 1 ноября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
За последние сутки на территории Смоленской области выявили 599 новых случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки на территории Смоленской области выявили 599 новых случаев заражения коронавирусом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки на территории Смоленской области выявили 599 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сумме число заразившихся COVID-19 смолян достигло 62 349 человек. Лидируют по заболеваемости Сафоновский, Рославльский и Гагаринский районы.

По данным столичного оперштаба, количество выздоровевших человек увеличилось на 144, достигнув 48 266.

Зафиксировано 8 случаев с летальным исходом, всего за время пандемии от коронавируса умерли 1 928 смолян.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 14 593 человека, из них 12 672 – в режиме самоизоляции, 1 921 – в стационаре. Привиты первым компонентом вакцины против COVID-19 329 787 смолян, полностью завершили вакцинацию – 301 873.

Читай также:

Минздрав объявил, что «Спутник Лайт» будут применять только для повторной вакцинации от коронавируса: Отвечаем на главные вопросы. Чем теперь смогут вакцинироваться переболевшие и желающие привиться другими вакцинами, рассказываем подробности.

Ранее в материале «КП»:

Защищают ли от коронавируса тканевые маски и что делать, если после ковида упал уровень гемоглобина в крови. Читателей «КП» консультируют эксперты НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора.

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Смоленске 2021: последние новости